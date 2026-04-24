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PATTY BERNARD COMEDIE LE MANS Le Mans

PATTY BERNARD COMEDIE LE MANS Le Mans

PATTY BERNARD COMEDIE LE MANS Le Mans samedi 28 novembre 2026.

Lieu : COMEDIE LE MANS

Adresse : 37 RUE NATIONALE

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 21:00

PATTY BERNARD Début : 2026-11-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72

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