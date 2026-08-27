PAU 2K RUN CHALLENGE STADE ANDRÉ LAVIE

Informations pratiques

Le CU Pau lance le CUP 2K Run Challenge ! Débutant ou expert, venez vous tester sur 2 km. Un défi gratuit et ouvert à tous. Prêts ?

Le CU Pau vous invite à participer au Pau 2K Run Challenge, un challenge de course à pied accessible à toutes et à tous, le samedi 26 septembre 2026, au Stade André Lavie à Pau.

Le principe est simple : courir 2 kilomètres, à son rythme et selon son niveau. Ici, pas de pression, pas de chrono obligatoire et pas besoin d’être un coureur expérimenté. L’objectif est avant tout de se faire plaisir, bouger et relever son propre défi.

🏃 UN DÉFI ACCESSIBLE À TOUS

Que vous soyez sportif régulier, coureur occasionnel, débutant ou simplement à la recherche d’une activité pour vous remettre en mouvement, le Pau 2K Run Challenge est fait pour vous.

Vous pouvez courir les 2 km rapidement, tranquillement, ou même alterner course et marche. Chacun avance à son allure. Le plus important est de participer et d’aller jusqu’au bout de son défi.

Venez seul, entre amis, en famille ou avec vos proches et profitez d’un moment convivial autour de la course à pied.

❤️ UN ÉVÉNEMENT SPORT-SANTÉ

Le Pau 2K Run Challenge souhaite également promouvoir une pratique sportive accessible et bénéfique pour tous. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de sport-santé, en encourageant chacun à bouger et à pratiquer une activité physique, quel que soit son niveau.

À travers ces 2 kilomètres, le CU Pau souhaite montrer que l’athlétisme n’est pas uniquement réservé aux compétiteurs. La course à pied peut être une activité simple, conviviale et accessible à chacun.

🔴 L’ATHLÉTISME AVEC LE CU PAU

Organisé par le CU Pau, le Pau 2K Run Challenge est aussi l’occasion de découvrir le club et son univers.

Implanté au Stade André Lavie, le CU Pau fait vivre l’athlétisme à Pau tout au long de l’année, de la découverte à la compétition. À travers cet événement, le club souhaite ouvrir ses portes à tous et partager les valeurs de l’athlétisme : le plaisir de pratiquer, le dépassement de soi, la convivialité et le partage.

📍 INFORMATIONS

📅 Samedi 26 septembre 2026

🕙 De 10 h à 12 h

📍 Stade André Lavie – Pau

🏃 Distance : 2 km

💰 Gratuit

👥 Ouvert à tous les niveaux

Pas besoin de courir vite. Pas besoin d’être entraîné. Venez simplement comme vous êtes et relevez votre défi de 2 km !

PAU 2K RUN CHALLENGE

2 km. Ton rythme. Ton niveau. Ton défi.