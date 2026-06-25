Pau

Les Pyrénées en ville

Square Aragon Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Enfant à partir de 5 ans visite tout public

Durée 2h

Entre ville et montagne, vivez une aventure insolite !

A travers une lecture de paysage, la découverte du patrimoine bâti et la visite d’un jardin d’inspiration pyrénéenne, partez explorer les montagnes… sans quitter la ville.

Depuis Pau, admirez le panorama spectaculaire sur la chaîne des Pyrénées et apprenez à reconnaître les sommets emblématiques.

Histoires étonnantes, observation du paysage et petits défis pour les enfants rythment la balade. Une façon originale de comprendre comment les montagnes ont façonné l’histoire et l’identité de la capitale du Béarn. .

Square Aragon Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Les Pyrénées en ville

L’événement Les Pyrénées en ville Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau