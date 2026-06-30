In Extenso Supersevens Rugby Stade du Hameau Pau
vendredi 28 août 2026 · Stade du Hameau · Pau
Informations pratiques
Pau
In Extenso Supersevens Rugby
Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’In Extenso Supersevens revient cet été pour une nouvelle édition ☀️
3 étapes au programme
Un objectif se qualifier pour la finale qui aura lieu à Paris La Défense Arena !
Tournoi féminin et masculin .
Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : In Extenso Supersevens Rugby
L’événement In Extenso Supersevens Rugby Pau a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pau
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