Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public place du foirail Pau

Pau

Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public

place du foirail Cinéma Le Méliès Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 20:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

A 20h15 projection du film gagnant du Prix Lux du Public

Chaque année, le Parlement européen décerne le Prix Lux du Public à l’un des cinq films finalistes représentant la diversité culturelle du continent.

Le film lauréat Sorda de la réalisatrice espagnole Eva Libertad, a été choisi par des citoyens de toute l’Europe, ainsi que par des députés.

Ce drame raconte l’histoire d’Ángela, une femme sourde qui attend un enfant de son compagnon entendant. Les craintes d’Ángela concernant la maternité et sa capacité à communiquer et à interagir avec sa fille s’intensifient à mesure qu’elle est confrontée à la réalité d’élever un bébé dans un monde qui n’est pas adapté à ses besoins.

Cette édition s’enrichit d’une animation précédant la séance afin de permettre au public d’en apprendre davantage sur l’Europe et les projets portés par Pistes Solidaires. .

place du foirail Cinéma Le Méliès Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau