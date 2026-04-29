Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public place du foirail Pau
Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public place du foirail Pau lundi 18 mai 2026.
Pau
Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public
place du foirail Cinéma Le Méliès Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
A 20h15 projection du film gagnant du Prix Lux du Public
Chaque année, le Parlement européen décerne le Prix Lux du Public à l’un des cinq films finalistes représentant la diversité culturelle du continent.
Le film lauréat Sorda de la réalisatrice espagnole Eva Libertad, a été choisi par des citoyens de toute l’Europe, ainsi que par des députés.
Ce drame raconte l’histoire d’Ángela, une femme sourde qui attend un enfant de son compagnon entendant. Les craintes d’Ángela concernant la maternité et sa capacité à communiquer et à interagir avec sa fille s’intensifient à mesure qu’elle est confrontée à la réalité d’élever un bébé dans un monde qui n’est pas adapté à ses besoins.
Cette édition s’enrichit d’une animation précédant la séance afin de permettre au public d’en apprendre davantage sur l’Europe et les projets portés par Pistes Solidaires. .
place du foirail Cinéma Le Méliès Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau 29 avril 2026
- LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB ZENITH DE PAU Pau 30 avril 2026
- Clémenceau en fête Pau 30 avril 2026
- Le Parvis Rencontre avec BARTABAS av Louis Sallenave Pau 30 avril 2026
- Espaces Pluriels Le poids des fourmis Place du Foirail Pau 30 avril 2026