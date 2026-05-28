La prison d’Albaraz L’Art Scène Théâtre Pau
La prison d’Albaraz L’Art Scène Théâtre Pau samedi 30 mai 2026.
Pau
La prison d’Albaraz
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre
Dans la prison d’Albaraz, une nouvelle venue vient bousculer l’ordre établi !
Sans compter sur l’arrivée de Donovan, stagiaire de 3ème et neveu de la directrice.
Mise en scène Jérémie Arnaud .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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English : La prison d’Albaraz
L’événement La prison d’Albaraz Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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