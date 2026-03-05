Pau, le best of

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Tout sur Pau, ville Royale et bien plus ! Survol de l’histoire de la cité d’Henri IV du Moyen âge jusqu’aux tout début du XX° siècle.

Itinéraire Pl Gramont, Hédas, Tour du Château, Boulevard des Pyrénées, ET rentrerez dans l’immeuble le plus emblématique après le château le Gassion !

Attention accessoirement vous deviendrez chasseur d’extra-terrestres* (*4/10 Space Invader sont à trouver sur le parcours)

– itinéraire à pieds comprend des escaliers

– place Gramont, rue Tran, Hedas, rue Joffre, Château, Boulevard, Pl Clemenceau et Gassion

– peut se combiner avec une visite du château .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pau, le best of

L’événement Pau, le best of Pau a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Pau