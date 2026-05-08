Pau Spring Jump DOMAINE DE SERS Pau

Pau

Pau Spring Jump

DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 08:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Le rendez-vous incontournable du jumping arrive au Domaine de Sers ! ✨

4 • 5 • 6 • 7 juin 2026

Pau Domaine de Sers

⚡ Grand Prix 145

10 000 € de dotation

Distribution intégrale personnalisée aux 8 premiers

4 jours de sport, d’adrénaline et de performances

Cavaliers, partenaires, passionnés… préparez-vous à vibrer au rythme du PAU SPRING JUMP ! .

DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bse.organisation@gmail.com

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English : Pau Spring Jump

L’événement Pau Spring Jump Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau