Ton toit, tes droits !, Place Laherrère, Pau

Ton toit, tes droits ! Jeudi 4 juin, 09h30 Place Laherrère Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00

La Semaine du Logement des Jeunes,

le jeudi 4 juin 2026 dès 9h30.

Place Laherrère & 1er étage Résidence Jeune, Pau

Logement indigne, économies d’énergie, « où habiter ? ».. Le jeudi matin 4 juin 2026, Habitat Jeunes Pau-Pyrénées vous donne rendez-vous pour une matinée d’ateliers et d’exposition gratuite, ouverte à tous, pour aider les jeunes à se faire une idée de leur futur logement.

Au programme

Exposition & porteur de parole sur les logements non-décents

Venez découvrir la réalité des logements indignes, découvrir les témoignages de jeunes qui ont été accompagné pour en sortir, et échanger avec des professionnels. Humidité, installations défaillantes… autant de situations qui concernent trop de jeunes locataires. Parce que connaître ses droits, c’est déjà se protéger.

Visites virtuelles d’un logement indigne

Avec la présence de la Fondation pour le Logements des Défavorisés, plongez en immersion dans un logement reproduisant les défauts d’une habitation non-décente. Un outil pédagogique fort pour identifier les problèmes et comprendre leurs conséquences.

Atelier « Les clés de ton logement : où habiter ? »

Résidence jeune, location privée, logement social, colocation… Cet atelier aide les jeunes à faire les bons choix selon leur situation, à préparer leurs démarches et à éviter les pièges classiques.

⚡ Atelier / Quizz : Énergie & Solutions (Habitat Jeunes..)

Des formats ludiques pour apprendre à réduire sa consommation d’énergie au quotidien, et découvrir les solutions concrètes proposées par Habitat Jeunes Pau-Pyrénées aux jeunes du territoire.

Habitat Jeunes Pau-Pyrénées

Association d’utilité sociale, HAJPP accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans leur accès au logement sur le territoire de Pau et du Béarn. Logements meublés accessibles, accompagnement personnalisé, aide aux démarches : l’association est à vos côtés à chaque étape de votre parcours résidentiel.

Infos pratiques

• Jeudi 4 juin 2026 – dès 9h30

• Place Laherrère & 1er étage Résidence Jeunes, 64000 Pau

• Entrée libre et gratuite

• Ouvert à tous (jeunes, professionnels, grand public)

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Logement indigne, économies d’énergie, où habiter ? Une matinée d’ateliers et d’expo pour aider les jeunes à se faire une idée de leur futur logement. Jeudi 4 juin, 9h30 – 6 Place Laherrère, Pau. Habitat Jeunes logements indignes

Habitat Jeunes Pau Pyrénées