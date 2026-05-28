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Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites Passage Carnot Pau

Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites Passage Carnot Pau

Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites Passage Carnot Pau mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Passage Carnot

Adresse : 16B Rue Carnot

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-03

Exposition de 129 photos de 88 photographes dans 4 lieux différents: La salle d’exposition et la galerie immersive du Passage Carnot, le rez de chaussée et l’étage des Halles de Pau.
L’élection des clichés gagnants aura lieu le vendredi 26 juin à 19h. Rendez-vous au centre des Halles pour découvrir les clichés qui auront été élus les plus insolites, étranges, surprenants et décalés du festival.   .

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

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English :

L’événement Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites Pau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Pau

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