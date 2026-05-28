Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites Passage Carnot Pau

Pau

Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-03

Exposition de 129 photos de 88 photographes dans 4 lieux différents: La salle d’exposition et la galerie immersive du Passage Carnot, le rez de chaussée et l’étage des Halles de Pau.

L’élection des clichés gagnants aura lieu le vendredi 26 juin à 19h. Rendez-vous au centre des Halles pour découvrir les clichés qui auront été élus les plus insolites, étranges, surprenants et décalés du festival. .

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

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English :

L’événement Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites Pau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Pau