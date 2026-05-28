Tonnet: Rencontre avec Florent Oiseau Place Marguerite Laborde Pau

Pau

Tonnet: Rencontre avec Florent Oiseau

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Ma gloire Florent Oiseau C’est la nuit et le dehors qui m’ont fait ça, ils m’ont attrapé et ne m’ont pas rendu. Alcoolique débonnaire, le narrateur a pour philosophie l’absence d’ambition. Fraîchement licencié, il vit de petits trafics, passe ses journées à arpenter le Paris populaire, du cimetière de Charonne à la porte de Bagnolet, et ses soirées dans les bars. Sa gloire, ce sont les deux femmes qu’il aime son épouse, Almeria, et leur fille, l’espiègle Lune, dix ans. Mais elles s’inquiètent de ses excès, qui ressemblent à un lent suicide. Jusqu’au jour où il est choisi pour jouer une fée dans le spectacle de fin d’année de l’école l’occasion de trouver, enfin, le rôle de sa vie ?… Hommage à la nuit, à l’ivresse et aux rencontres de hasard, Ma gloire interroge nos loyautés et la place que nous occupons dans le monde. .

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 77 33

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English : Tonnet: Rencontre avec Florent Oiseau

L’événement Tonnet: Rencontre avec Florent Oiseau Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau