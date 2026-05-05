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Matinale Optimisation du revenu du dirigeant, Auditorium Hélioparc, Pau

Matinale Optimisation du revenu du dirigeant, Auditorium Hélioparc, Pau

Matinale Optimisation du revenu du dirigeant, Auditorium Hélioparc, Pau jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Auditorium Hélioparc

Adresse : 2 Av. du Président Pierre Angot, 64000 Pau

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Matinale Optimisation du revenu du dirigeant Jeudi 4 juin, 09h00 Auditorium Hélioparc Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00

Comment arbitrer entre salaire, dividendes et dispositifs d’épargne pour maximiser ses revenus tout en sécurisant sa protection sociale ?

La French Tech Pau Béarn vous propose une matinale dédiée aux stratégies de rémunération du dirigeant et à l’optimisation du capital, animée par des experts de Prévifrance et du cabinet Fidal.

Au programme : décryptage des statuts (SARL vs SAS), choix entre rémunération et dividendes, structuration via holding, et présentation des outils avancés comme les management packages.

Pourquoi participer ?
– Comprendre les vrais arbitrages derrière les choix de rémunération
– Éviter les erreurs classiques (notamment sur les dividendes ou le statut)
– Identifier des leviers concrets d’optimisation, adaptés à votre situation
– Prendre de la hauteur sur votre stratégie patrimoniale globale

Intervenants
Baptiste Dauba – Responsable Régional – Mutuelle Prévifrance
Damien Cornu – Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale – Mutuelle Prévifrance
Hugo Lassalle – Avocat – Cabinet Fidal

Jeudi 4 juin
De 9 à 10h30
Auditorium Hélioparc – PAU
✅Gratuit sur inscription

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Événement La French Tech

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