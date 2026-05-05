Matinale Optimisation du revenu du dirigeant, Auditorium Hélioparc, Pau
Matinale Optimisation du revenu du dirigeant, Auditorium Hélioparc, Pau jeudi 4 juin 2026.
Matinale Optimisation du revenu du dirigeant Jeudi 4 juin, 09h00 Auditorium Hélioparc Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00
Comment arbitrer entre salaire, dividendes et dispositifs d’épargne pour maximiser ses revenus tout en sécurisant sa protection sociale ?
La French Tech Pau Béarn vous propose une matinale dédiée aux stratégies de rémunération du dirigeant et à l’optimisation du capital, animée par des experts de Prévifrance et du cabinet Fidal.
Au programme : décryptage des statuts (SARL vs SAS), choix entre rémunération et dividendes, structuration via holding, et présentation des outils avancés comme les management packages.
Pourquoi participer ?
– Comprendre les vrais arbitrages derrière les choix de rémunération
– Éviter les erreurs classiques (notamment sur les dividendes ou le statut)
– Identifier des leviers concrets d’optimisation, adaptés à votre situation
– Prendre de la hauteur sur votre stratégie patrimoniale globale
Intervenants
Baptiste Dauba – Responsable Régional – Mutuelle Prévifrance
Damien Cornu – Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale – Mutuelle Prévifrance
Hugo Lassalle – Avocat – Cabinet Fidal
Jeudi 4 juin
De 9 à 10h30
Auditorium Hélioparc – PAU
✅Gratuit sur inscription
Auditorium Hélioparc 2 Av. du Président Pierre Angot, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://french-tech-pau-bearn.s2.yapla.com/fr/event-114440 »}]
Événement La French Tech
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