Matinale Optimisation du revenu du dirigeant, Auditorium Hélioparc, Pau

Matinale Optimisation du revenu du dirigeant Jeudi 4 juin, 09h00 Auditorium Hélioparc Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00

Comment arbitrer entre salaire, dividendes et dispositifs d’épargne pour maximiser ses revenus tout en sécurisant sa protection sociale ?

La French Tech Pau Béarn vous propose une matinale dédiée aux stratégies de rémunération du dirigeant et à l’optimisation du capital, animée par des experts de Prévifrance et du cabinet Fidal.

Au programme : décryptage des statuts (SARL vs SAS), choix entre rémunération et dividendes, structuration via holding, et présentation des outils avancés comme les management packages.

Pourquoi participer ?

– Comprendre les vrais arbitrages derrière les choix de rémunération

– Éviter les erreurs classiques (notamment sur les dividendes ou le statut)

– Identifier des leviers concrets d’optimisation, adaptés à votre situation

– Prendre de la hauteur sur votre stratégie patrimoniale globale

Intervenants

Baptiste Dauba – Responsable Régional – Mutuelle Prévifrance

Damien Cornu – Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale – Mutuelle Prévifrance

Hugo Lassalle – Avocat – Cabinet Fidal

Jeudi 4 juin

De 9 à 10h30

Auditorium Hélioparc – PAU

✅Gratuit sur inscription

Auditorium Hélioparc 2 Av. du Président Pierre Angot, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://french-tech-pau-bearn.s2.yapla.com/fr/event-114440 »}]

Événement La French Tech