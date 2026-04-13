« Quand le parc du Centre Hospitalier des Pyrénées se donne à voir », Centre Hospitalier des Pyrénées, Pau

« Quand le parc du Centre Hospitalier des Pyrénées se donne à voir » 5 et 6 juin Centre Hospitalier des Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Limité à 20 personnes/visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Les visites seront assurées par des professionnels du service Parcs et Jardins du Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.) qui se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Organisées sous la forme d’un parcours guidé, ces visites vous permettront de découvrir les espèces d’arbres et les essences emblématiques qui font la richesse de notre parc.

Les visiteurs auront à leur disposition un livret sur le parc, élaboré en fonction du circuit de la visite. Il proposera un panorama exhaustif du patrimoine botanique de l’établissement avec des zooms sur les espèces d’oiseaux que l’on peut retrouver dans le parc.

À l’issue de chacune des visites, les groupes seront répartis sur les animations proposées :

– observation des papillons et des plantes hôtes avec la LPO Pau ;

– découverte d’une ruche vitrée, du matériel apicole, du rôle écologique des abeilles et de l’apiculture, animée par Joël Roger.

Le vendredi sera consacré aux enfants du pôle de pédopsychiatrie et aux scolaires. Avec cette manifestation, les enfants sont invités à poser un nouveau regard sur notre parc hospitalier, espace de nature, de soin, de contemplation et de préservation de la biodiversité et du patrimoine paysager et arboré.

Centre Hospitalier des Pyrénées 29, avenue du Général Leclerc – 64000 PAU Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 80 90 11 [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 80 90 11 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@chpyr.fr »}] À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.) ouvre exceptionnellement son parc au public. Dès votre arrivée sur le site, vous découvrirez notre zone d’éco-pâturage, où évolue un troupeau composé d’une vingtaine de brebis et de deux chèvres. Ce projet, né d’un partenariat de plus de deux ans avec un éleveur local, s’inscrit dans une démarche écologique, sociale et pédagogique, illustrant notre engagement en faveur du développement durable et des circuits courts. Les participants devront se présenter à la barrière de l’entrée du C.H.P.

De là, ils seront orientés vers les parkings qui leur seront dédiés et où ils seront accueillis par le guide pour commencer la visite. Ils seront ensuite pris en charge par les responsables des animations.

Retour libre vers le parking en fin de visite.

Les visites seront assurées par des professionnels du service Parcs et Jardins du Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.) qui se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

©Direction communication CH des Pyrénées