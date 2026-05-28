Tonnet: Rencontre avec Grégoire Domenach Place Marguerite Laborde Pau

Pau

Tonnet: Rencontre avec Grégoire Domenach

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Dernier Roi de Marettimo Grégoire Domenach Deux hommes se retrouvent après de longues années sur une petite île sicilienne. Ils furent autrefois les meilleurs amis du monde, quand Lorenzino venait passer ses vacances d’été à Marettimo où vivait Cesare. Ils consacraient alors tout leur temps à jouer aux échecs, dans une passion dévorante. Mais un jour, Zino, comme on l’appelle, se trouve mêlé à une affaire de contrebande qui l’oblige à quitter précipitamment l’Italie. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il s’installe en France, le pays d’origine de sa mère, où Lorenzino devient Laurent. Résistant dans le maquis du plateau des Glières, déporté à Mauthausen, puis capitaine d’industrie et père de famille, il se construit une nouvelle existence en surmontant les épreuves, sans jamais se retourner. .

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 77 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tonnet: Rencontre avec Grégoire Domenach

L’événement Tonnet: Rencontre avec Grégoire Domenach Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau