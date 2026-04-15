Atelier « Découverte de nos 5 sens » au Parc Beaumont 5 – 7 juin Parc Beaumont Pyrénées-Atlantiques

Limité à 14 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Cinq ateliers sensoriels seront proposés sur les trois jours de la manifestation.

Au programme : écoute, saveurs, parfums, toucher et imagination, pour une expérience unique et partagée. Une immersion sensorielle au cœur de la nature.

Vendredi après-midi : deux séances ouvertes à tous qui accueilleront des associations de déficience visuelle de Pau. Ces ateliers visent à favoriser les échanges sur les ressentis de chacun et à former des binômes entre personnes malvoyantes et voyantes, afin de promouvoir une rencontre et une reconnaissance de l’autre.

Samedi et dimanche : séances ouvertes à tous.

Pour clore chaque séance, une plantation de graines symbolisera ce moment d’échange et de découverte.

Parc Beaumont 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0601958251 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@ville-pau.fr »}] Ce jardin a été aménagé sur la propriété de la comtesse Anna de Noailles en 1878, dont le précédent propriétaire était le comte de Beaumont. Le parc n’occupait qu’une seule partie de la superficie actuelle. En 1898, les vergers et potagers tout autour sont intégrés au domaine.

L’architecte paysagiste Henri Martinet redessine alors le parc dans un style anglais autour du Palais d’hiver (aujourd’hui le Palais Beaumont) avec ses allées qui convergent vers le kiosque, l’étang, le jardin pyrénéen, le ruisseau et ses chambres vertes tout autour. La suppression du trafic automobile sur l’allée Anna de Noailles en 1999, à l’occasion de la rénovation du Palais Beaumont, a été un acte majeur qui a permis de rétablir partiellement l’entité du parc. En 2003, le parc est étendu devant l’hôtel inauguré en août 2004. Il compte bon nombre de statues.

Le parc est remarquable par la diversité et le grand développement des arbres. Tous les grands représentants de l’exotisme végétal introduit au XIXe siècle sont là : séquoias, cèdres de l’Himalaya, arbres de Judée, cyprès chauve, catalpa, paulownia, araucarias, magnolias. Sans oublier la flore pyrénéenne et des curiosités plus récentes comme le sophora tortueux ou le cèdre pleureur…

Cinq ateliers sensoriels seront proposés sur les trois jours de la manifestation.

©Joelle Goudouneix