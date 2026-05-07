Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pau Spring Jump DOMAINE DE SERS Pau

Pau Spring Jump DOMAINE DE SERS Pau

Pau Spring Jump DOMAINE DE SERS Pau jeudi 4 juin 2026.

Lieu : DOMAINE DE SERS

Adresse : Avenue des Martyrs du Pont Long

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Pau Spring Jump

DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 08:00:00
fin : 2026-06-04 19:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Le rendez-vous incontournable du jumping arrive au Domaine de Sers ! ✨

4 • 5 • 6 • 7 juin 2026
Pau Domaine de Sers

⚡ Grand Prix 145
10 000 € de dotation
Distribution intégrale personnalisée aux 8 premiers
4 jours de sport, d’adrénaline et de performances
Cavaliers, partenaires, passionnés… préparez-vous à vibrer au rythme du PAU SPRING JUMP !   .

DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   bse.organisation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pau Spring Jump

L’événement Pau Spring Jump Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)