Pau, Ville Anglaise ? et le Jardin Kofu

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le printemps explose ! C’est le moment de visiter (ou de revisiter) ce quartier et le jardin japonais Kofu !

Le quartier Trespoey abonde de ces villas dites anglaises construites au cours du XIX° et début XX° siècles

Découvrons les villas San Carlos, Beït Rahat et Nitot pour illustrer cette période faste ! Bien sûr, une promenade dans une forêt de Sequoias et la (re)découverte du jardin japonisant Kofu seront des temps forts.

Plantons le décor de Pau, la cosmopolite… Qui et quand fréquentait(aient) Pau, pourquoi ?

Qu’appelle-t-on villa anglaise ?

– itinéraire à pieds à plat

– accessibilité PMR

– d’autres visites sur le thème Pau, ville anglaise pourront compléter cette mise en bouche (Palais Sorrento, Hôtel Gassion, Eglise St Andrew’s, Parc et Jardins anglais…) .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

