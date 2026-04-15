Paul de Saint-Servin, Cité des Congrès, Nantes

Paul de Saint-Servin Mercredi 4 novembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

39,20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00

Stand-up

« Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : « Si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. »

Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”

Paul de Saint Sernin

Spectacle dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/paul-de-saint-sernin-nouveau-spectacle.html »}]

Stand-up