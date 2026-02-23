Paul Landowski dans le roman « Les Sept sœurs » de Lucinda Riley, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
Paul Landowski dans le roman « Les Sept sœurs » de Lucinda Riley, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt samedi 23 mai 2026.
Paul Landowski dans le roman « Les Sept sœurs » de Lucinda Riley Samedi 23 mai, 21h00 Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine
Limité à 22 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
À travers des extraits du premier volume de la saga à succès Les Sept sœurs de Lucinda Riley, découvrez le parcours du sculpteur boulonnais Paul Landowski, mondialement connu pour ses réalisations monumentales dont Le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro.
Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB [{« type »: « email », « value »: « resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr »}] Sculptures monumentales dans le hall d’entrée. Peintures de l’école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville
Conférence-lecture « Paul Landowski dans le roman « Les Sept sœurs » de Lucinda Riley »
©Ville de Boulogne-Billancourt
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