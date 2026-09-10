PAUL LAY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PAUL LAY (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 20:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Chacune de ses venues est une promesse de bonheur.

Il a tous les atouts pour durer ! année après année, Paul Lay donne raison à Martial Solal au fil d’une carrière en incessant renouvellement. J’aime jouer avec l’instant et nourrir ce moment à chaque fois différent , affirme un artiste fidèle du festival depuis 2011. 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Each of his visits is a promise of happiness.

L’événement PAUL LAY (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE