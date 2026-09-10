PAUL LAY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
lundi 14 septembre 2026 · Place des Jacobins · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
PAUL LAY (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 20:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Chacune de ses venues est une promesse de bonheur.
Il a tous les atouts pour durer ! année après année, Paul Lay donne raison à Martial Solal au fil d’une carrière en incessant renouvellement. J’aime jouer avec l’instant et nourrir ce moment à chaque fois différent , affirme un artiste fidèle du festival depuis 2011. 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Each of his visits is a promise of happiness.
L’événement PAUL LAY (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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