Paulhan

PAULH’EN SPORT 2026

Avenue de la Gare Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06

Envie de bouger cet été ? Rejoignez l’aventure Paulh’en Sport !

Pendant tout le mois de juillet (hors mercredis), l’Esplanade de la Gare se transforme en un véritable terrain de jeux et de découvertes sportives accessible à tous, de 8 à 98 ans.

Au programme

Tir à l’arc, Football, Basket, Badminton, Volley, Tchoukball, Tennis de table, Lancer de vortex, Pétanque… et bien d’autres activités !

L’inscription est gratuite et se fait directement sur place. Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire.

N’oubliez pas votre tenue sportive, votre casquette et votre gourde !

Venez nombreux vous amuser en famille ou entre amis et dans la bonne humeur !

Programme complet sur https://www.paulhan.fr/paulh-en-sport .

Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

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English :

L’événement PAULH’EN SPORT 2026 Paulhan a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS