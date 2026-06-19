PAULH’EN SPORT 2026 Paulhan
PAULH’EN SPORT 2026 Paulhan lundi 6 juillet 2026.
Paulhan
PAULH’EN SPORT 2026
Avenue de la Gare Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06
Envie de bouger cet été ? Rejoignez l’aventure Paulh’en Sport !
Pendant tout le mois de juillet (hors mercredis), l’Esplanade de la Gare se transforme en un véritable terrain de jeux et de découvertes sportives accessible à tous, de 8 à 98 ans.
Au programme
Tir à l’arc, Football, Basket, Badminton, Volley, Tchoukball, Tennis de table, Lancer de vortex, Pétanque… et bien d’autres activités !
L’inscription est gratuite et se fait directement sur place. Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire.
N’oubliez pas votre tenue sportive, votre casquette et votre gourde !
Venez nombreux vous amuser en famille ou entre amis et dans la bonne humeur !
Programme complet sur https://www.paulhan.fr/paulh-en-sport .
Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08
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English :
L’événement PAULH’EN SPORT 2026 Paulhan a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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