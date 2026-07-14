Paulo en spectacle à Ploërmel rue général Giraud Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Paulo en spectacle à Ploërmel

rue général Giraud Salle des fêtes Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Ploërmel Football Club et son Club des Supporters sont heureux de vous convier à découvrir ou revoir Paulo et son spectacle À Travers Champs ! Venez découvrir son humour authentique, ses anecdotes savoureuses et son regard plein de malice sur le quotidien, à la Salle des fêtes de Ploërmel. À 20h30.

Réservation en ligne ou en points de vente (Le Marigny, Le Thy, Le Bretagne, Afflelou).

Attention, prévoir une arrivée 30 minutes avant le début du spectacle.

Buvette et restauration sur place. .

rue général Giraud Salle des fêtes Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Paulo en spectacle à Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande