Paulo en spectacle à Ploërmel rue général Giraud Ploërmel
samedi 3 octobre 2026 · rue général Giraud · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Paulo en spectacle à Ploërmel
rue général Giraud Salle des fêtes Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Le Ploërmel Football Club et son Club des Supporters sont heureux de vous convier à découvrir ou revoir Paulo et son spectacle À Travers Champs ! Venez découvrir son humour authentique, ses anecdotes savoureuses et son regard plein de malice sur le quotidien, à la Salle des fêtes de Ploërmel. À 20h30.
Réservation en ligne ou en points de vente (Le Marigny, Le Thy, Le Bretagne, Afflelou).
Attention, prévoir une arrivée 30 minutes avant le début du spectacle.
Buvette et restauration sur place. .
rue général Giraud Salle des fêtes Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Paulo en spectacle à Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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