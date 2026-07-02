Pause concert octuor de violoncelles | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Pause concert octuor de violoncelles | Saison ONPL Vendredi 16 avril 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (10 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-16T12:30:00+02:00 – 2027-04-16T13:15:00+02:00

Fin : 2027-04-16T12:30:00+02:00 – 2027-04-16T13:15:00+02:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Pause concert octuor de violoncelles : Paul Ben Soussan, Justine Pierre, Thaddeus André, Ulysse Aragau, Emilie Corabœuf, François Gosset, Annabelle Gouache et Anaïs Maignan, violoncelles

Cette pause-concert retrace le trajet spectaculaire de la musique américaine depuis plus de 100 ans, de l’hommage au Nouveau Monde par la vieille Europe de Dvorák, au jazzy Gershwin du 20e siècle, puis au Glass d’aujourd’hui.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/pause-concert-octuor-de-violoncelles/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL