Pause-Concert septuor cordes/vents | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Pause-Concert septuor cordes/vents | Saison ONPL Jeudi 10 décembre, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (10 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:15:00+01:00

Fin : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:15:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Pause-Concert septuor cordes/vents : Sabine Gabbé, violon Damien Séchet, alto Annabelle Gouache, violoncelle Jean-Jacques Rollez, contrebasse Enzo Ferrarato, clarinette Nicolas Gaignard, cor

Ce Septuor de l’ONPL nous présente ici un compositeur français du 19e siècle que les générations suivantes ont oublié : Adolphe Blanc.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/pause-concert-septuor-cordes-vents/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL