Pause concert septuor Mozart/Vivaldi | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
mardi 9 mars 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Pause concert septuor Mozart/Vivaldi | Saison ONPL Mardi 9 mars 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Places à l’unité (10 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00
Fin : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Pause concert septuor Mozart/Vivaldi : Rémi Vignet et Mélanie Panel, flûtes Sébastien Christmann et Caroline Drouin, violons Pascale Pergaix, alto Anaïs Maignan, violoncelle Andrès Fernandez Subiela, contrebasse
Flûte et cordes sont à l’honneur dans ce concert : Sept musiciennes et musiciens de l’ONPL présentent un programme à la fois élégant, sensuel et virtuose.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/pause-concert-septuor-mozart-vivaldi/ »}]
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL
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