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Pause concert septuor Mozart/Vivaldi | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

mardi 9 mars 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes

Pause concert septuor Mozart/Vivaldi | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 9 mars 2027
Fin
mardi 9 mars 2027
Lieu
Conservatoire de Nantes
Adresse
4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Places à l'unité (10 €). Réservation en ligne sur le site web de l'ONPL. Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Pause concert septuor Mozart/Vivaldi | Saison ONPL Mardi 9 mars 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (10 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00
Fin : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Pause concert septuor Mozart/Vivaldi : Rémi Vignet et Mélanie Panel, flûtes Sébastien Christmann et Caroline Drouin, violons Pascale Pergaix, alto Anaïs Maignan, violoncelle Andrès Fernandez Subiela, contrebasse
Flûte et cordes sont à l’honneur dans ce concert : Sept musiciennes et musiciens de l’ONPL présentent un programme à la fois élégant, sensuel et virtuose.

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Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL

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