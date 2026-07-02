Pause concert septuor Mozart/Vivaldi | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Pause concert septuor Mozart/Vivaldi | Saison ONPL Mardi 9 mars 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (10 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00

Fin : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Pause concert septuor Mozart/Vivaldi : Rémi Vignet et Mélanie Panel, flûtes Sébastien Christmann et Caroline Drouin, violons Pascale Pergaix, alto Anaïs Maignan, violoncelle Andrès Fernandez Subiela, contrebasse

Flûte et cordes sont à l’honneur dans ce concert : Sept musiciennes et musiciens de l’ONPL présentent un programme à la fois élégant, sensuel et virtuose.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/pause-concert-septuor-mozart-vivaldi/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL