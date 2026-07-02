Pause concert sextuor Boccherini | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Pause concert sextuor Boccherini | Saison ONPL Jeudi 12 novembre, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (10 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T12:30:00+01:00 – 2026-11-12T13:15:00+01:00

Fin : 2026-11-12T12:30:00+01:00 – 2026-11-12T13:15:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Pause concert sextuor Boccherini : Sabine Gabbé et Claire Aladjem, violons Xavier Jeannequin, alto Paul Ben Soussan, violoncelle Hervé Granjon de Lepiney, contrebasse Manami Haraguchi, clavecin

Il y a à la fois, dans la musique de Boccherini, le mélange des parfums et de la poésie. Les motifs ont quelque chose de rêvé et d’inattendu qui transporte l’âme dans un voyage enchanté. Il est plus enivrant qu’Haydn. C’est le Racine de la Musique !

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/pause-concert-sextuor-boccherini/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL