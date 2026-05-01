Bretteville-sur-Laize

Pause créative des ados

9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Pause créative des ados

La médiathèque lance la “Pause créative des ados” ! Chaque dernier mercredi du mois, un espace de loisirs créatifs est mis à disposition des jeunes de 11 à 17 ans. Une grande table, du matériel, des idées… et surtout la liberté de créer !

✨ Mercredi 27 mai 2027

Médiathèque Madrazès

Accès libre et gratuit .

9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51

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English : Pause créative des ados

Creative break for teenagers

L’événement Pause créative des ados Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Suisse Normande