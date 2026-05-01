Pause créative des ados Bretteville-sur-Laize
Pause créative des ados Bretteville-sur-Laize mercredi 27 mai 2026.
Bretteville-sur-Laize
Pause créative des ados
9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Pause créative des ados
La médiathèque lance la “Pause créative des ados” ! Chaque dernier mercredi du mois, un espace de loisirs créatifs est mis à disposition des jeunes de 11 à 17 ans. Une grande table, du matériel, des idées… et surtout la liberté de créer !
✨ Mercredi 27 mai 2027
Médiathèque Madrazès
Accès libre et gratuit .
9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51
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English : Pause créative des ados
Creative break for teenagers
L’événement Pause créative des ados Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Suisse Normande
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