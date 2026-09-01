Informations pratiques

Bretteville-sur-Laize

Pause créative des ados

mediathèque Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Pause créative des ados

C’est le rendez-vous des ados !

Chaque dernier mercredi du mois, un espace de loisirs créatifs est mis à disposition des jeunes de 11 à 17 ans. Une grande table, du matériel, des idées… et surtout la liberté de créer.

Gratuit Sans inscription

⏰ Vous arrivez et partez à l’heure qui vous convient

Médiathèque Madrazès, Bretteville-sur-Laize .

mediathèque Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51 mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Pause créative des ados

Creative break for teenagers

L’événement Pause créative des ados Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Suisse Normande