Pause créative des ados Bretteville-sur-Laize
mercredi 30 septembre 2026 · Bretteville-sur-Laize
Informations pratiques
Bretteville-sur-Laize
Pause créative des ados
mediathèque Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Pause créative des ados
C’est le rendez-vous des ados !
Chaque dernier mercredi du mois, un espace de loisirs créatifs est mis à disposition des jeunes de 11 à 17 ans. Une grande table, du matériel, des idées… et surtout la liberté de créer.
Gratuit Sans inscription
⏰ Vous arrivez et partez à l’heure qui vous convient
Médiathèque Madrazès, Bretteville-sur-Laize .
mediathèque Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51 mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
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English : Pause créative des ados
Creative break for teenagers
L’événement Pause créative des ados Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Suisse Normande
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