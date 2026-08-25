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AGENDA · Montbéliard

Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo. Rue Georges Clemenceau Montbéliard

vendredi 13 novembre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Montbéliard

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Rue Georges Clemenceau
Adresse
Hôtel de sponeck
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo.

Rue Georges Clemenceau Hôtel de sponeck Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Profitez de votre pause déjeuner en compagnie des musiciens de l’Orchestre Victor Hugo.

Musique, histoires et anecdotes vous attendent, pour explorer les œuvres du programme.

Thé ou café offert !   .

Rue Georges Clemenceau Hôtel de sponeck Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00  billetterie@mascene.eu

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English :

L’événement Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo. Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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