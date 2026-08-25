Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo. Rue Georges Clemenceau Montbéliard
vendredi 13 novembre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo.
Rue Georges Clemenceau Hôtel de sponeck Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Profitez de votre pause déjeuner en compagnie des musiciens de l’Orchestre Victor Hugo.
Musique, histoires et anecdotes vous attendent, pour explorer les œuvres du programme.
Thé ou café offert ! .
Rue Georges Clemenceau Hôtel de sponeck Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English :
L’événement Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo. Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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