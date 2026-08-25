Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo. Rue Georges Clemenceau Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo.

Rue Georges Clemenceau Hôtel de sponeck Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Profitez de votre pause déjeuner en compagnie des musiciens de l’Orchestre Victor Hugo.

Musique, histoires et anecdotes vous attendent, pour explorer les œuvres du programme.

Thé ou café offert ! .

Rue Georges Clemenceau Hôtel de sponeck Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English :

L’événement Pause déjeuner en musique avec l’Orchestre Victor Hugo. Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD