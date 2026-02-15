Pause Feel Good Harmonium Argentonnay

Pause Feel Good

Harmonium 8 La Rousselière Argentonnay Deux-Sèvres

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Prenez le temps de ralentir et rejoignez-nous pour un moment suspendu, placé sous le signe de la bienveillance et de la convivialité.

Rayonner avec Catherine: Le style est un puissant révélateur d’estime de soi. Catherine vous accompagne avec cœur et bienveillance pour sublimer votre morphologie. Découvrez les collections Elora, marque française et écoresponsable qui célèbre toutes les beautés (du 32 au 52).

Se ressourcer avec Aurore:

Offrez à votre corps un instant de douceur: Profitez d’une séance bien-être à un tarif exceptionnel: massage relaxant, séance énergétique, réflexologie de détente.

Parce que la détente passe aussi par le plaisir des sens, quelques gourmandises et boissons douces accompagneront nos échanges. .

Harmonium 8 La Rousselière Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 62 01 28 tamlaf@hotmail.fr

English : Pause Feel Good

