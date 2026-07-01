Pause fermière aire de covoiturage de Nolhac Saint-Paulien

Informations pratiques

Saint-Paulien

Pause fermière

aire de covoiturage de Nolhac Nolhac Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11 14:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Jeunes Agriculteurs de Saint Paulien participent cette année encore aux Pauses Fermières et vous attendent nombreux le samedi 11 juillet sur l’aire de covoiturage de Nolhac !

Venez déguster les burgers altiligériens issus de nos producteurs !

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aire de covoiturage de Nolhac Nolhac Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesagriculteurs43@gmail.com

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English :

The Young Farmers of Saint Paulien are participating in the Pauses Fermières event again this year and look forward to seeing many of you on Saturday, July 11, at the Nolhac carpool area!

Come taste the Altiligérien burgers made with ingredients from our local producers!

L’événement Pause fermière Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay