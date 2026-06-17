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Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas

Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas

Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas dimanche 9 août 2026.

Lieu : La table d'Aline

Adresse : 300 route des Templiers

Ville : 24390 Cherveix-Cubas

Département : Dordogne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Cherveix-Cubas

Pause gourmande

La table d’Aline 300 route des Templiers Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Repas traiteur au jardin du temple de l’eau.
Sur réservation.   .

La table d’Aline 300 route des Templiers Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 48 91 

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English : Pause gourmande

L’événement Pause gourmande Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère

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