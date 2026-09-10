Pause lecture Médiathèque Vergers Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Pause lecture

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Club lecture

Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques

10h30 Vergers

Ados-adultes .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Book club

L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72