AGENDA · Le Mans
Pause lecture Médiathèque Vergers Le Mans
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Vergers · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Pause lecture
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques
10h30 Vergers
Ados-adultes .
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Book club
L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans 10 septembre 2026
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026