Pause lecture Médiathèque L’espal Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Pause lecture

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:30:00

fin : 2026-11-17 20:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Club lecture

Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques

18h30 L’espal

Ados-adultes .

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Book club

L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72