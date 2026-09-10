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AGENDA · Le Mans

Pause lecture Médiathèque L’espal Le Mans

mardi 17 novembre 2026 · Médiathèque L'espal · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque L'espal
Adresse
60-62 Rue de l'Estérel
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Pause lecture

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17 20:30:00

Date(s) :
2026-11-17

Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques

18h30 L’espal
Ados-adultes   .

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Book club

L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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