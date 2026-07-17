Pause Yoga, Musée des Augustins, Toulouse
vendredi 24 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Pause Yoga Vendredi 24 juillet, 18h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T19:45:00+02:00
Fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T19:45:00+02:00
En famille, découvrez le Hata Yoga avec Géraldine Avisse, professeur de yoga, lors d’une séance au musée, lieu propice à l’éveil des sens.
> Durée : 1h15
> Tarif : 15€ tarif plein /10€ tarif jeunes et étudiants / 10€ tarif réduit PSH, minimas sociaux, Amis du musée
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996321 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Une séance de yoga en famille au musée
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