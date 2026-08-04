Pavillonn Label Soirée Club Gambetta Club Paris

Informations pratiques

Pavillonn Label Soirée, c’est LA meilleure soirée Disco / House to Techno de la capitale !

Ils seront présents pour vous : Les artistes du label Pavillonn !

TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno

NHYX (1h-2h30) présent pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Il a préparé ses meilleures cartouches Tech-House, croyez-nous ça faut le détour !

JA$A (2h30-4h) proposera un voyage dense et intense vers le monde merveilleux de la techno, tissé de groove et de progressions deep.

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Pavillonn Label Night, best Disco / House to Techno party in Paris !

Line up : Pavillonn label crew

TIKI TAKA will take over the warm-up (00 – 1 AM) with a sizzling Disco/House set, and return for the closing (4 AM – 5 AM) with a more intense techno vibe

NHYX (1 AM – 2:30 AM) will bring the energy at the heart of the night! He’s packed his best Tech-House bangers, you won’t want to miss this!

JA$A (2:30 AM – 4 AM) delivers a dense and intense journey into the wonderful world of techno, woven with groove, deep textures, and evolving progressions.

Une soirée Electro, Disco, House et Techno en compagnie des artistes du label Pavillonn, au Gambetta Club !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 23h59 à 05h00

payant

6 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:59:00+02:00

fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T23:59:00+02:00_2026-09-18T05:00:00+02:00

Gambetta Club 104, rue de Bagnolet 75020 Paris

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