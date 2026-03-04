Paysage à découper, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Paysage à découper Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Montagne ou île tropicale ? Cabane ou château ? Imagine le décor de tes rêves et viens lui donner forme en utilisant la technique du papier découpé.

La bibliothèque Flora Tristan participe au festival Les mots passants organisé par l’association Astrolab en accueillant l’auteur Gilles Freluche pour un atelier créatif autour du papier découpé.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.astrolabelcier.fr/post/les-mots-passants-2026 »}, {« link »: « https://www.astrolabelcier.fr/ »}, {« link »: « http://www.gillesfreluche.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier créatif autour du papier découpé avec Gilles Freluche festival les mots passants

@ Gilles Freluche