Paysages rêvés, paysages réels, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Informations pratiques

Paysages rêvés, paysages réels 18 et 19 septembre MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion du bicentenaire de la création de la photographie, le service patrimoine de la ville de Laval propose une exposition intitulée « Dans l’œil du photographe : regard(s) sur la ville » sur différents sites de la ville. La cour du Vieux-Château accueille 5 panneaux évoquant la représentation de la ville avant la photographie en s’appuyant sur les collections des musées d’art

Samedi et dimanche de 10h30 à 11h15

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Monument emblématique de la ville, le Vieux Château doit également être considéré comme l’acte fondateur de notre cité. Vers 1020, Guy de Dénéré établit son château à motte sur les flancs de la colline dominant la Mayenne, à proximité du gué franchi par une ancienne voie romaine reliant les antiques cités du Mans et de Corseul.

Cette première bâtisse de terre et de bois est par la suite supplantée par une forteresse de pierre, dont la pièce maîtresse est un donjon cylindrique élevé dans le premier tiers du XIIIe siècle au moment où la seigneurie de Laval entre dans la sphère d’influence politique des Capétiens. Cette tour, haute de 34 mètres, est couronnée d’une galerie à vocation défensive, appelé hourd, considérée comme l’une des pièces de charpente les plus anciennes de France (1219-1221).

Devenue prison à la Révolution Française, l’ancienne demeure des comtes de Laval accueille, depuis 1967, le premier musée d’art naïf d’Europe inauguré en l’honneur du Douanier Rousseau.

Le château de Laval se visite uniquement en visite commentée du 1er septembre au 30 juin.

A l’occasion du bicentenaire de la création de la photographie, le service patrimoine de la ville de Laval propose une exposition intitulée « Dans l’œil du photographe : regard(s) sur la ville » sur …

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