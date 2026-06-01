PE équipe 2, salle verte, Toulouse

PE équipe 2 Vendredi 3 juillet, 13h30 salle verte Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T13:30:00+02:00 – 2026-07-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T13:30:00+02:00 – 2026-07-03T14:00:00+02:00

salle verte 105 Avenue de Casselardit | 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie

présentation équipe