PE équipe 2, salle verte, Toulouse
PE équipe 2, salle verte, Toulouse vendredi 3 juillet 2026.
PE équipe 2 Vendredi 3 juillet, 13h30 salle verte Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T13:30:00+02:00 – 2026-07-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T13:30:00+02:00 – 2026-07-03T14:00:00+02:00
salle verte 105 Avenue de Casselardit | 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie
présentation équipe
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