Peanuts – Fausto Paravidino Théâtre du Cercle Rennes 30 et 31 mai Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Buddy, un jeune lycéen, garde gratuitement un appartement de luxe pour une famille partie en vacances. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être pour impressionner la fille qu’il aime. En tous cas le mot circule vite dans sa bande de copaines, de plus en plus nombeuxeuses à venir squatter l’appartement, au grand damne de Buddy.

S’inspirant de la célèbre bande dessinée de Schultz, Fausto Paravidino dresse le portrait tragi-comique d’une jeunesse en prise avec des dynamiques qui les dépassent. A travers Peanuts il tente de saisir pourquoi, lors du sommet du G8 à Gênes en 2001, un jeune militant altermondialiste s’est violemment fait tué par un policier du même âge que lui.

**Mise en scène :** Edwin Halter **Création Lumière :** Soazic Bruneau

**Avec :** Zia Beauger, Felix Brahmi Cleret, Lily Choffé Quinel, Norah Diallo, Jeanne Goupil, Manon Maurin Le Coz, Savanah Mercier, Julien Moreau, Ewen Pouger, Thomas Rainelli Weiss, Camille Regnier Bastian Rouze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:20:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



