Peau d’homme VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 8 octobre 2026 · VILLEDIEU-LES-POELES · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Peau d’homme
VILLEDIEU-LES-POELES 14 Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08 20:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Librement inspiré du roman graphique Peau d’homme de Hubert et Zanzim, paru aux Éditions Glénat en 2020.
Bianca, jeune fille issue d’une famille aisée, est en âge de se marier. Ses parents lui ont choisi un époux Giovanni, un jeune homme séduisant que tout le monde imagine parfait. Mais Bianca redoute ce mariage arrangé. Un jour, elle découvre un objet extraordinaire une peau d’homme magique.
Sans paroles, porté par un univers de canevas, de fils et de matières brodées qui s’animent, le spectacle tisse un conte poétique et malicieux. Derrière son décor Renaissance, il devient un miroir de notre époque, questionnant avec délicatesse l’amour, la liberté, les injonctions sociales et le respect des différences.
Durée 50 min.
Âge 9 ans +. .
VILLEDIEU-LES-POELES 14 Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Peau d’homme
L’événement Peau d’homme Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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