Pêche à l’écrevisse

Chamberet Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Inscription obligatoire au 06 10 99 08 35, rendez-vous à 13h30 devant la mairie de Chamberet, puis départ pour la pêche aux écrevisses !

Pour enfant de 6 à 12 ans. A la fin de la pêche les écrevisses sont cuites sur place et distribuées aux enfants, puis un petit goûter est proposé.

Le prix de 7€ comprend le permis de pêche, le prêt de balance et perche.

Les bottes sont fortement conseillées. .

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 99 08 35

English : Pêche à l’écrevisse

