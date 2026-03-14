76ème Salon du Cercle des Arts Plastiques des Monédières Salle des Fêtes Chamberet

76ème Salon du Cercle des Arts Plastiques des Monédières

Salle des Fêtes 12 Route du Mont Gargan Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-18

La trentaine d’artistes adhérents du CAPM présentent leurs œuvres auprès de deux invités d’honneur Gwenaël Gaudard artiste peintre et Xavier Besson sculpteur

Entrée gratuite .

Salle des Fêtes 12 Route du Mont Gargan Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine capm.lonzac19@gmail.com

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English : 76ème Salon du Cercle des Arts Plastiques des Monédières

L’événement 76ème Salon du Cercle des Arts Plastiques des Monédières Chamberet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze