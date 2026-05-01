Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque Atelier Attrape Rêves Place de la Mairie Chamberet

Médiathèque Atelier Attrape Rêves Place de la Mairie Chamberet

Médiathèque Atelier Attrape Rêves Place de la Mairie Chamberet mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 19370 Chamberet

Département : Corrèze

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chamberet

Médiathèque Atelier Attrape Rêves

Place de la Mairie Médiathèque Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Rendez-vous pour un nouvel atelier à la médiathèque intercommunale de Chamberet, venez réaliser votre création en famille un attrape rêves, animé par Mathilde Malherbe.
Gratuit, tout public, réservation obligatoire.   .

Place de la Mairie Médiathèque Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00  mediatheque@ccv2m.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Atelier Attrape Rêves

L’événement Médiathèque Atelier Attrape Rêves Chamberet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Chamberet (Corrèze)