Médiathèque Atelier Attrape Rêves Place de la Mairie Chamberet
Médiathèque Atelier Attrape Rêves Place de la Mairie Chamberet mercredi 20 mai 2026.
Chamberet
Médiathèque Atelier Attrape Rêves
Place de la Mairie Médiathèque Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Rendez-vous pour un nouvel atelier à la médiathèque intercommunale de Chamberet, venez réaliser votre création en famille un attrape rêves, animé par Mathilde Malherbe.
Gratuit, tout public, réservation obligatoire. .
Place de la Mairie Médiathèque Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
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English : Médiathèque Atelier Attrape Rêves
L’événement Médiathèque Atelier Attrape Rêves Chamberet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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