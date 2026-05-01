Médiathèque Atelier Attrape Rêves Place de la Mairie Chamberet

Chamberet

Médiathèque Atelier Attrape Rêves

Place de la Mairie Médiathèque Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Rendez-vous pour un nouvel atelier à la médiathèque intercommunale de Chamberet, venez réaliser votre création en famille un attrape rêves, animé par Mathilde Malherbe.

Gratuit, tout public, réservation obligatoire. .

Place de la Mairie Médiathèque Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

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English : Médiathèque Atelier Attrape Rêves

L’événement Médiathèque Atelier Attrape Rêves Chamberet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze