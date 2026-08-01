Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine Salle Saint André Chamberet
mercredi 12 août 2026 · Salle Saint André · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez assister à la conférence sur la collection Nouvelle-Aquitaine, proposée par la Micro-Folie .
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
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English : Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine
L’événement Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine Chamberet a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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