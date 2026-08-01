Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine Salle Saint André Chamberet

Informations pratiques

Chamberet

Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez assister à la conférence sur la collection Nouvelle-Aquitaine, proposée par la Micro-Folie .

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

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English : Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine

L’événement Micro-Folie Conférence Collection Nouvelle Aquitaine Chamberet a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze