Informations pratiques

Chamberet

Soirée folklorique

Place de la Mairie Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La mairie de Chamberet organise une soirée folklorique avec le groupe La Manaïde de Saint-Augustin et laCompagnie de danse de la Ciudad de México, en collaboration avec le Festival du Mont-Gargan.

Entrée gratuite, buvette proposée par l’association l’association des fouteux.

Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .

Place de la Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 30 12

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English : Soirée folklorique

L’événement Soirée folklorique Chamberet a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze