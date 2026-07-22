Soirée folklorique Chamberet
vendredi 14 août 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Soirée folklorique
Place de la Mairie Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
La mairie de Chamberet organise une soirée folklorique avec le groupe La Manaïde de Saint-Augustin et laCompagnie de danse de la Ciudad de México, en collaboration avec le Festival du Mont-Gargan.
Entrée gratuite, buvette proposée par l’association l’association des fouteux.
Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .
Place de la Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 30 12
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English : Soirée folklorique
L’événement Soirée folklorique Chamberet a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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