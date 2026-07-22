UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamberet

Soirée folklorique Chamberet

vendredi 14 août 2026 · Chamberet

Soirée folklorique Chamberet

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif

Chamberet

Soirée folklorique

Place de la Mairie Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

La mairie de Chamberet organise une soirée folklorique avec le groupe La Manaïde de Saint-Augustin et laCompagnie de danse de la Ciudad de México, en collaboration avec le Festival du Mont-Gargan.
Entrée gratuite, buvette proposée par l’association l’association des fouteux.
Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.   .

Place de la Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 30 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée folklorique

L’événement Soirée folklorique Chamberet a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Chamberet (Corrèze)