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Apéro Concert L’Entre potes Chamberet

jeudi 6 août 2026 · L'Entre potes · Chamberet

Apéro Concert L’Entre potes Chamberet

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Entre potes
Adresse
1 place du marché
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif

Chamberet

Apéro Concert

L’Entre potes 1 place du marché Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Apéro Concert au Café des Sports, animé par l’orchestre The Score.
Possibilité de se restaurer sur place.   .

L’Entre potes 1 place du marché Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 09 66 

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Chamberet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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