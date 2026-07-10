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Comice Agricole à Chamberet Chamberet

samedi 15 août 2026 · Chamberet

Comice Agricole à Chamberet Chamberet

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place du champ de foire
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif

Chamberet

Comice Agricole à Chamberet

Place du champ de foire Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Cet année le Comice Agricole se déroule sur la commune de Chamberet.
Pour vous accueillir, de 8h à 10h un casse croûte tête de veau 12€.
Des animations, jeux, animaux, balade en poney, fanfare de St Germain-les-Belles, dressage de chevaux lourds, exposition de vieux tracteurs et de voitures anciennes.
Le repas du midi à 22€ boisson non comprise.
17h remise de diplômes et médailles   .

Place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 13 92  rome-pierre19@gmail.com

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English : Comice Agricole à Chamberet

L’événement Comice Agricole à Chamberet Chamberet a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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