Vide-greniers Chamberet
Vide-greniers Chamberet samedi 15 août 2026.
Chamberet
Vide-greniers
Place de la mairie Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez chiner au vide-grenier organisé par l’A.S. Chamberet. Buvette et restauration. .
Place de la mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 98 24 10
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Chamberet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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