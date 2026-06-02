Chamberet

Vide-greniers

Place de la mairie Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez chiner au vide-grenier organisé par l’A.S. Chamberet. Buvette et restauration. .

Place de la mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 98 24 10

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Chamberet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze