Chamberet

Sortie découverte vallée de la Vézère, en amont du village de Treignac

Rendez-vous Parking de Maison de l’Arbre Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

RV 9h30 au parking de la Maison de l’Arbre de Chamberet

Le matin observation de la flore sur le massif au Puy de la Monédières, commentée, par Jean Claude Chataur animateur nature en partenariat avec la Ligue de l’enseignement FAL 19

RV 14h au parking de la Ferme de la Monédières

L’après-midi

A la ferme de la Monédières Parcours commenté, par Cédric Guillaume, agriculteur, d’environ 2h30, au sommet des Monédières, au cœur des landes à bruyères et à myrtilles. Cette visite permet de découvrir à la fois l’environnement naturel remarquable du site et le fonctionnement de notre activité agricole de moyenne montagne l’activité d’élevage ovin sur la ferme, organisation, le groupement pastoral des Eaux Vives ..

Accès gratuit Tout public Prévoir un pique-nique

Inscription obligatoire pour l’après-midi auprès du PNR au 06 77 83 91 31

Inscription pour la journée au 07 86 74 39 18 .

Rendez-vous Parking de Maison de l’Arbre Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 39 18 mchalard709@orange.fr

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English : Sortie découverte vallée de la Vézère, en amont du village de Treignac

L’événement Sortie découverte vallée de la Vézère, en amont du village de Treignac Chamberet a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze